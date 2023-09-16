ليبيا.. دبيبة يوجه بإحالة رواتب سبتمبر هذا الأسبوع

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، تعليمات لوزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة، لإحالة مرتبات العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن شهر سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع.

ووجه دبيبة بالتنسيق معه بشأن آلية عمل المصارف في مدينة درنة والبلديات المنكوبة، وفق منصة حكومتنا.

وشكل مصرف ليبيا المركزي لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي للتعامل مع تداعيات العاصفة دانيال التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.