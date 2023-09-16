المنفي يتلقى التعازي من رئيسة جمهورية اليونان ورئيس وزرائها

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تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي برقية تعزية من رئيسة جمهورية اليونان كاترينا روبولو وأخرى من رئيس وزرائها كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم السبت، معربين عن خالص تعازيهما وتضامنهما وصادق مواساتهما لسيادته وللشعب الليبي بضحايا العاصفة التي ضربت برقة.

وأكدا وقوف اليونان حكومة وشعباً إلى جانب الشعب الليبي في هذه الظروف القاسية، واستعدادهما لمدّ يد العون والمساعدة في كل مجهود من شأنه التخفيف من حدة وآثار هذه المأساة الأليمة متمنيان العثور العاجل للمفقودين وتعافي الجرحى، وأنهما على ثقة بأن الشعب الليبي سيقف على قدميه قريباً وسيخرج أقوى من هذه المحنة.