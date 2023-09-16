شركة الكهرباء: تواصل أعمال الصيانة في مدينة البيضاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 September, 2023

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت تواصل أعمال الصيانة في مدينة البيضاء بالشرق الليبي.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الأعطال بعدة مناطق بالجبل الاخضر حيث يجري العمل على تركيب وصلات حرارية ضغط منخفض بمنطقة مسه التابعة لدائرة غرب البيضاء.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن العمل جاري لاستبدال الأعمدة المكسورة والكشف على المحولات الأرضية على خط حي التفاح جنوبي مدينة البيضاء.