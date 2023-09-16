عبد الجليل يطالب المواطنين بعدم استخدام مياه الشرب في درنة والاعتماد على المياه المعبأة

ليبيا – أعلن وزير الصحة في حكومة الاستقرار عثمان عبد الجليل ارتفاع إجمالي عدد الضحايا إلى 3166.

عبد الجليل وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار”،أشار إلى أن الوزارة تقوم بأخذ عينات من جميع الجثامين التي يتم دفنها للتعرف على هويتها لاحقا وحفظ حقوقها.

وطمأن عبد الجليل المواطنين بأن الوزارة على تواصل مستمر مع منظمة الصحة وخبراء دوليين في انتقال العدوى والأمور حتى الآن لا تستوجب القلق،على حد قوله.

كما طالب المواطنين بعدم استخدام مياه الشرب في المدينة والاعتماد على العبوات التي جلبت من خارج المدينة.

وجدد عبد الجليل تأكيده بأن الأمور تحت السيطرة حيث تتابع الوزارة كل التفاصيل المتعلقة باحتمال انتشار الأوبئة وستطبق أي إجراء للحد من ذلك.

وختم عبد الجليل تصريحه:”الوضع الصحي الآن تحت السيطرة وأعداد الأطباء أكبر من الحاجة ،ويوجد الكثير من التجهيزات والمستلزمات مع توزيع جغرافي جيد للمراكز”.