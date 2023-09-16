العامة للكهرباء تعيد تشغيل 90 بالمئة من المحطات بالمناطق المتضررة شرق البلاد

تمكنت الشركة العامة للكهرباء من إرجاع 90 بالمئة من المحطات الكهربائية للخدمة بالمناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد.

وأكد الناطق باسم شركة الكهرباء وئام التائب في تصريحات نقلتها منصة حكومتنا التابعة لحكومة الوحدة، حاجة عدد من المحطات الفرعية إلى أعمال التنظيف والصيانة لإعادة تهيئتها وإرجاعها للخدمة.

وتجري الفرق الفنية العاملة من إدارة الجهد المتوسط بنغازي والفرق المساندة لها من المرج و الجبل الغربي بمحطة البياضة أعمال صيانة وتنظيفات لغرض شحنها لاعادة التيار الكهربائي للمنطقة .

وشملت أعمال الصيانة فك جميع محولات الجهد والتيار 30 ك ف واختبارها و وجدت سليمة وتم تركيبها والحمدلله وتم فك قضبان توزيع جهد 11 ك ف و وجدت بها اعطال جسيمة وتم عزلها وتجهيز الجزء المتبقي للشحن بعد اختبارها بسيارة الاختبار.