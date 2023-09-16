المشير حفتر يمنح أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات الإنقاذ والبحث في درنة ترقية استثنائية

العنوان-درنة

أصدر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، تعليماته بترقية أفراد القوات المسلحة المشاركين في عمليات الإنقاذ والبحث في درنة ترقية استثنائية.

وفي كلمة له خلال زيارة إلى المدن والمناطق المتضررة وجه القائد العام بترقية كل من شارك من القوات المسلحة في درنة إلى الرتبة التي تلي رتبته العسكرية.

تفقد القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، مُدن ومناطق الجبل الأخضر والساحل الشرقي المتضرّرة جرّاء الفيضانات والسيول خلال جولة تفقدية بالطيران العمودي.

وذكر مكتب الإعلام في القيادة العامة أن هذه الجولة شملت شوارع وأحياء مدينة درنة التي التقى فيها بالأهالي والوحدات العسكرية من جنود وضباط القوات المُسلحة وفرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية.

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أن المشير استعرض خلال الزيارة تطورات عمليات البحث الجارية في شوارع ومناطق مدينة درنة جراء السيول والفيضانات.

وأوضح أن القائد العام أثنى على جهود كافة وحدات القوات المسلحة والفرق المحلية والدولية والمتطوعين من كافة ربوع ليبيا على مجهوداتهم الجبارة واستجابتهم السريعة من اليوم الأول لوقوع الكارثة.

والأحد الماضي ضربت فيضانات مناطق واسعة من الجبل الأخضر ما أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف من البشر، في عدة مناطق.