جهاز الشرطة البيئية يطالب الجهات المختصة بالاستعجال بعمليات التعقيم ورش المبيدات على المقابر

ليبيا – أكد رئيس جهاز الشرطة البيئية،مصطفى القديم،أن الجهاز متواجد على أرض الواقع ويتابع الأحداث عن كتب ورصد تزايد في أعداد الجثث الناتجة من العاصفة.

القديم أعرب في تصريحات خاصة لمنصة “صفر”،عن خشيته من اختلاط مياه البحر ومياه الصرف الصحي والمياه الجوفية مع وجود بعض الحيوانات الميتة وجثث في البحر وتحت الأنقاض.

وحذر من أن تتسبب الأوضاع في كارثة وأمراض وأوبئة،لذا وجب علينا توضيح خطورة هذه الكارثة.

وطالب الجهات المختصة بالاستعجال بعمليات التعقيم ورش المبيدات على المقابر والمدينة خصيصًا في الفترة الليلية والبدء والتنسيق على التطعيمات الخاصة بالأوبئة والأمراض الناتجة من تحلل الجثث.