الإدارة العامة لأمن للسواحل تنتشل 48 جثة في درنة

أعلنت الإدارة العامة لأمن للسواحل عن انتشال 48 جثة 9 منها أخرجتها فرق تمشيط الشواطئ من وادي خبطة، و22 جثة من قبل الزوارق وسط المياه.

وتأتي العملية في يومها الخامس داخل مدينة درنة بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بالمدينة، وتشرف عليها فرق العمل التابعة للإدارة المذكورة؛ جزء مختص في عمليات الغوص ، وجزء على متن الزوارق البحرية للبحث والانتشال.

وتتواصل عمليات الانقاذ والانتشال متواصلة من مختلف الفرق الليبية والأجنبية وسط انتشار لروائح الجثث في أكثر من مكان مما يفرض على كل الجهات المحلية والدولية مضاعفة جهودها تجنبا لتعميق الأزمة الصحية في المدينة.