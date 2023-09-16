الهلال الأحمر يوصل المساعدات للأسر في درنة بمنازلهم

العنوان

تجاهد فرق الهلال الأحمر الليبي في إيصال المساعدات الإنسانية إلى الأسر المتضررة من جراء الفيضان الكبير الذي ضرب مدينة درنة فجر يوم الإثنين الماضي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الليبي، إن فرقها تعمل بجهد مستمر طوال اليوم لاستقبال المساعدات الغذائية وغير الغذائية ومياه الشرب، وتوصيلها إلى الأسر في منازلهم في درنة.

وأضافت الجمعية، أن المتطوعين في جمعية الهلال الأحمر الليبي يعملون بكل ما في وسعهم لمواساة ودعم الناجين نفسيّاً في ظل هذه الظروف.

والأحد الماضي، اجتاح الإعصار المتوسطي “دانيال” عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج بالإضافة إلى سوسة ودرنة.

وأودى حتى الآن بحياة 3166 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان يوم أمس الخميس.

وهناك مخاوف من قبل المسؤولين من أن يكون ما لا يقل عن 10 آلاف شخص في عداد المفقودين أو القتلى.

قرر، وزير الصحة عثمان عبدالجليل، تفعيل خطة صحية طارئة قصيرة المدى ووضع بنود لخطة متوسطة المدى في درنة، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المعينة من البرلمان.