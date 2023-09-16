توجيه عاجل وهـام من الدبيبة بشأن صرف منحة الزوجة والبنات والابناء

أصدر رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة اليوم السبت توجيه عاجل وهـام بشأن منحة الزوجة والبنات فوق 18 والابناء .

ووجه “الدبيبة” تعليماته لوزير الشؤون الاجتماعية، بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سمة للربع الرابع وصرف منحة الأبناء على أن تكون الأسبقية للمستفيدين من سكان بلديات شرق البلاد .

وجاء بالقرار بالبلديات المنكوبة. الأتي :- – صرف منحة الزوجة والبنات فوق ( 18 سنة ) للربع الرابع للعام المالي ( 2023 م ) صرف منحة الأبناء للربع الرابع للعام المالي ( 2023 م ) على أن تكون الأسبقية للمستفيدين من سكان بلديات المنطقة الشرقية كافة بالترتيب مع مصلحة الأحوال المدنية وفق بيانات الرابع الثالث المصروف سابقا لسرعة الأجراء .