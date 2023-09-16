طب الطوارئ والدعم ينتشل 8 جثامين من وادي درنة

العنوان-درنة

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، عن انتشاله لـ 8 جثامين من وادي درنة، بعد 6 أيام من فيضانات عارمة في المدينة أودت بحياة الآلاف جراء العاصفة “دانيال”.

وأشار المركز، في بيان، إلى أن “فريق الإنقاذ وانتشال الجثامين أجرى رحلة بحثه عن الجثث في مدينة شحات، ثم مرتوبة، ومنها إلى الوادي، بعد تلقيه عدة بلاغات بوجود جثامين هناك”.

ونوه إلى “انتشال أربعة جثامين، وإخراجها من طريق الجبل على الرغم من صعوبة العملية بسبب تضاريس الجبل الطبيعية”، مشيرا أيضا إلى إخراج أربعة جثامين أخرى بمساندة الفريق التركي.