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تعليمات هـامة من الدبيبة بشأن صرف مرتب شهر إضافي للموظفين

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزارة المالية بصرف مرتب شهر إضافي للموظفين الذين تحال مرتباتهم إلى مراقبات الخدمات المالية بالبلديات المنكوبة بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

كما تابع “الدبيبة” مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، التقارير اليومية لأداء الأجهزة التنفيذية في المناطق المنكوبة شرق البلاد، وواقع الأزمة الإنسانية في المناطق المتضررة وجهود الإغاثة والإنقاذ وإصلاح ما لحق بالبنية التحتية من أضرار نتيجة السيول والفيضانات.

وفي السياق، وجه “الدبيبة” تعليماته لوزير الشؤون الاجتماعية، بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سمة للربع الرابع وصرف منحة الأبناء على أن تكون الأسبقية للمستفيدين من سكان بلديات شرق البلاد .

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