السفير الفرنسي: جاهزون لإرسال مستشفى ميداني مع طواقم طبية للإغاثة

استقبل اليوم السبت بمقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة الفريق أول عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، السفير الفرنسي مصطفى مهراج والملحق العسكري الفرنسي العقيد ميشيل وخلال هذه الزيارة عقد اجتماع بحضور الأمين العام بالقيادة العامة و مساعد رئيس الأركان العامة.

وخلال الاجتماع تقدم السفير بخالص التعازي والمواساة في ضحايا إعصار دانيال عامة وضحايا مدينة درنة خاصة وأكد السفير على تضامن الجمهورية الفرنسية مع الشعب الليبي في هذه المحنة كما أكد على استعداد بلاده لإرسال فريق دفاع مدني ومستشفى ميداني مع طواقم طبية وطبية مساعدة ومعدات لوجستية للمساعدة في البحث على المفقودين وانتشال الضحايا.

وفي ختام الإجتماع تقدم الفريق بالشكر والتقدير للسفير الفرنسي والجمهورية الفرنسية على مشاعرهم الطيبة وعلى تضامنهم مع الشعب الليبي في هذة الأزمة.