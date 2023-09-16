روسيا تدفع بطائرة إغاثة ثالثة إلى ليبيا

وصلت اليوم السبت، ثالث طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، محملة بمعدات تقنية وآليات إنقاذ ضمن عمليات الإغاقة بالمناطق المنكوبة.

وحسب وكالة نوفوستي الروسية، فإن ذلك للمساعدة في الاستجابة مع عواقب العاصفة المتوسطية (دانيال) التي ضربت مناطق عدة شمال شرقي ليبيا.

وقدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعازيه في ضحايا الكارثة لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، معرباً عن استعداده لتقديم الدعم إلى الضحايا والمساعدة في الاستجابة للكارثة.

ووصلت طائرة إغاثة روسية إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي فجر أمس الجمعة محملة بمعدات تقنية وطبية وفرق إنقاذ.

وضرب الإعصار المتوسطي دانيال مدن شرق ليبيا، الأحد، ما خلف آلاف القتلى، في كارثة طبيعية فاقمتها السدود المتهالكة وغياب التحذير المبكر.

وحذر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، من ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شرقي البلاد، في ظل وجود 10 آلاف مفقود تحت ركام ووحل الفيضانات.

وتضررت مدن المنطقة الشرقية وعلى رأسها درنة، وبلدة الجبل الأخضر الساحلية، إضافة إلى بنغازي؛ حيث تم إعلان حظر التجول وإغلاق المدارس لبضعة أيام.