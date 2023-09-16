نواب المناطق المتضررة يتفقون على تقديم مقترح لإنشاء جهاز إعادة إعمار مناطقهم

اتفق نواب المناطق المتضررة “الدائرة الأولى والثانية” على تقديم مقترح بإنشاء جهاز لإعادة وتأهيل وإعمار مناطقهم بفعل إعصاردرنة، على أن ينشأ هذا الجهاز بموجب قانون وتكون تبعيته لمجلس الوزراء.

ويتم تمويل الجهاز ما يخصص له من ميزانية الدولة وما يودع في حساب المساعدات الدولية بمصرف ليبيا المركزي.

وينص القانون على مكان انشاء الجهاز ويجوز فتح فروع في المناطق المتضررة، وعلى المعايير الواجب توافرها في من يتولى إدارة الجهاز بما يضمن توفر الخبرة من أبناء تلك المناطق ولهم الاستعانة بمن يرونه مناسب من أصحاب الخبرة والاختصاص.

وتتم إدارة الجهاز بمجلس إدارة ويحذر استحداث أي مناصب تنفيذية الا بتعديل القانون، على أن يتم تقديم هذا المقترح في الجلسة القادمة.