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فيضان درنة.. انتشال 48 جثة في وادي الخبطة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، انتشال 48 جثة من وادي الخبطة الواقع إلى الشرق من درنة بمسافة 24 كلم.

وقالت الوزارة، إن الإدارة العامة لأمن للسواحل لازالت لليوم الخامس على التوالي تستمر في أعمال البحث والانقاذ داخل مدينة درنة.

وأضافت، أن فرق العمل التابعة للإدارة قسمت إلى جزء مختص في عمليات الغوص، وجزء على متن الزوارق البحرية للبحث والانتشال، بالإضافة إلى فرق مختصة بتمشيط الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة درنة.

وقالت، إنّه تمّ انتشال 48 جثة، حيث انتشلت فرق تمشيط الشواطئ من وادي الخبطة 9 جثث، و22 جثة من قبل الزوارق.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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