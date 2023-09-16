“صرخة وطن” تجمع أكثر من مليون دينار للمتضررين من إعصار دانيال

جمعت حملة صرخة وطن تبرعات من خلال أطلاقها عبر تسع قنوات ليبية بثاً مباشراً موحداً ظهر أمس الجمعة، إذ تعد الحملة الأولى من نوعها في ليبيا.

وتمكنت من تجميع مبلغ بلغت قيمته مليون و374 ألف و754) دينار، ويذهب ريعه لإعادة إعمار المدن المنكوبة.

وجاءت الحملة لمصلحة المتضررين من إعصار دانيال، الذي ضرب مدن شرق ليبيا ليلة السبت الماضي، وراح ضحيته آلاف الموتى والمفقودين، والتي دعت لنبذ الانقسام والفتن واستغلال الأزمة.

وشارك في الحملة فنانين ونشطاء ورياضيين من مختلف المدن الليبية.

وأعلنت الشركة الليبية القابضة للاتصالات، عن تخصيص الرمز (#119*)، لمستخدمي شبكتي المدار الجديد وليبيانا للهاتف المحمول للمساهمة في التبرع للحملة بقيم مالية تناسب جميع المستويات الاقتصادية للمواطنين تبدأ من (01. 03. 05 . 10) دينار، وقيم إضافيةتبدأ من (50. 100. 500. 1000).