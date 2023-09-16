وزارة الداخلية: تحديد 13 موقعا لجثث ضحايا الفيضانات قرب ميناء درنة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 September, 2023

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تحديد 13 موقعا لجثث ضحايا الفيضانات في شارع البحر بالقرب من ميناء مدينة درنة واستخراج جثة من شارع الحشيشة.

وبينت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فريق مكتب الأثر بجهاز المباحث الجنائية يواصل عمليات البحث في مدينة درنة حيث استطاع اليوم السبت تحديد 13 موقعا لجثث ضحايا الفيضانات والسيول بشارع البحر بالقرب من الميناء، واستخراج جثة من شارع الحشيشة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لأمن للسواحل تواصل أعمال البحث والإنقاذ داخل مدينة درنة؛ حيث قسمت فرق العمل التابعة للإدارة إلى ثلاثة أقسام أحدها مختص في عمليات الغوص، والثاني على متن الزوارق البحرية للبحث والانتشال، بالإضافة إلى فرق مختصة بتمشيط الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة درنة.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق تمشيط الشواطئ تمكنت من انتشال 9 جثث من وادي خبطة، وانتشال 22 جثة من قبل الزوارق، وبلغ العدد الإجمالي للضحايا الذين جرى انتشالهم 48 جثة.