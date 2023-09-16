الرقابة الادارية توقف إعلامي بسبب تصريحاته عن تفجير سدي درنة بصاروخ

قررت الرقابة الإدارية، ايقاف الإعلامي نبيل السوكني بسبب تصريحاته الأخيرة بتفجير سدود درنة بصاروخ بدون صوت والتي أثارت فتنة بين الليبيين .

ولفتت الرقابة الإدارية في بيان، أن هذه التصريحات تصرف شخصي ولا تمثل إلا نفسه ولا علاقة للهيئة بذلك .

نص البيان :

تفاجأت رئاسة هيئة الرقابة الإدارية بما ورد على صفحة المدعو نبيل السوكني ، بخصوص الكارثة الطبيعية التي حلت بمناطق مدن شرق ليبيا وخاصة مدينة درنة المنكوبة.

وإذ تستنكر الهيئة ما ورد على لسان المذكور وتعتبره تصرفا شخصيا لا يمثل إلا نفسه ولا علاقة لهيئة الرقابة الإدارية بذلك ، وقد اتخذت الإجراءات الرادعة ضد المذكور بإيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق.

وفي الختام تؤكد رئاسة الهيئة تضامنها مع أهالينا في المناطق المنكوبة بمدن شرق ليبيا وانها عاكفة على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال متابعة كافة الجهات المختصة في تقديمها للخدمات في المناطق المنكوبة

ونقدم الشكر الجزيل لجميع الدول التي تقدمت

بمساعدات الإغاثة وعلى الأخص اشقاؤنا

بجمهورية مصر العربية .

والسلام عليكم

رئاسة هيئة الرقابة الإدارية