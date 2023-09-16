سفير ألمانيا: بدء توزيع مساعدات طارئة على مدينتي شحات والبيضاء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

16 September, 2023

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا مايكل أونماخت بدء توزيع المساعدات الطارئة في مدينتي شحات والبيضاء بعدما تأثرتا بالعاصفة التي ضربت الشرق الليبي.

وقال أونماخت عبر صفحته بموقع “إكس” إن مؤسسة التعاون الدولي الألماني بدأت أمس الجمعة بعملية توزيع المساعدات الطارئة مثل أغذية الأطفال والخيام والمولدات الكهربائية والبطانيات في شحات والبيضاء في شرق ليبيا، والتي تأثرت بشكل مباشر بالعاصفة دانييل وبدأت أيضًا في استضافة النازحين من درنة.