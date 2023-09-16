انتشال ست جثث من منطقة الشط بدرنة

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انتشلت فرق جهاز الإسعاف والطوارئ، اليوم السبت، ست جثث من منطقة الشط بدرنة.

وقال الجهاز، إن أعمال البحث والانتشال لازالت مستمرة لليوم السادس على التوالي في درنة.

وأودى فيضان فجر يوم الإثنين بحياة 3166 شخص وفق أحدث الأرقام الرسمية التي أصدرتها الحكومة الليبية المعينة من البرلمان يوم أمس الخميس.

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، اليوم السبت، انتشال 48 جثة من وادي الخبطة الواقع إلى الشرق من درنة بمسافة 24 كلم.

وقالت الوزارة، إن الإدارة العامة لأمن للسواحل لازالت لليوم الخامس على التوالي تستمر في أعمال البحث والانقاذ داخل مدينة درنة.

وأضافت، أن فرق العمل التابعة للإدارة قسمت إلى جزء مختص في عمليات الغوص، وجزء على متن الزوارق البحرية للبحث والانتشال، بالإضافة إلى فرق مختصة بتمشيط الشواطئ، وذلك بالتنسيق مع الغرفة الأمنية المشتركة بمدينة درنة.

وقالت، إنّه تمّ انتشال 48 جثة، حيث انتشلت فرق تمشيط الشواطئ من وادي الخبطة 9 جثث، و22 جثة من قبل الزوارق.