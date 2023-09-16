المنفي يبحث تطورات الأوضاع في شرق ليبيا وسبل دعم فرق الإغاثة

ترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، وفي حضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اجتماع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة.

وبحسب بيان منصة حكومتنا، بحث الاجتماع، اليوم السبت، جهود المؤسسات والأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمة الإنسانية شرق ليبيا.

كما بحث الاجتماع الجهود المناطة بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض وعمله بشأن تحديد المناطق المنكوبة وتقسيمها وفق حجم الضرر الذي طالها والتعامل مع أي أزمة صحية أو تفش محتمل للأمراض، إضافة إلى توفير التطعيمات اللازمة عبر مراكز متنقلة.

وناقش اللقاء آليات التعاون مع الأطراف الدولية في مجال الإغاثة والإنقاذ، ووضع خطة في تنظيم هذا العمل بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمجلس الرئاسي والقيادات العسكرية والسفراء والمنظمات الدولية.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي ضرورة توفير الظروف المناسبة لفرق التابعة لحكومة الوحدة الوطنية حتى تؤدي عملها بشكل أكثر فاعلية على الأرض.

وتوجه المنفي بالشكر لجميع الأجهزة التنفيذية والوزارات التي تعمل بشكل متواصل في سبيل التخفيف من معاناة الأهالي في المناطق المتضررة.

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وأكد رئيس الحكومة ضرورة تسهيل وصول المساعدات عبر المطارات المختلفة في المنطقة الشرقية دون استثناء، لضمان وصول المساعدات إلى الأهالي في المناطق المتضررة من السيول والفيضانات.