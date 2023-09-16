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المستشار “صالح” يجري جولة تفقدية لمدينة درنة لتقديم المساعدات اللازمة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

أجرى رئيس مجلس النواب  المستشار عقيلة صالح، رفقة عضو مجلس النواب ابوبكر الغزالي، جولةً تفقدية لمدينة درنة للاطلاع على حجمالأضرار التى لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التى اجتاحتها، وتقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

واجتمع  صالح خلال جولته مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية؛ لمناقشة  المتطلبات اللازمة للبلدية، مؤكدًا حرصهعلى توفير كل ما يلزم للبلدية لمواجهة الكارثة وتوفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها.

كما أجرى جولة تفقدية في مدينة القبة، للاطلاع على أوضاع النازحين من مدينة درنة ومتابعة احتياجاتهم، والوقوف على سير العمل في أماكن تجميع الإغاثة وكذلك  تفقد الأماكن المخصصة للنازحين داخل المدينة ، واحتياجاتهم الأساسية، ووجه بتوفير الدعم اللازم لهم.

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المستشار عقيلة صالح درنة رئيس مجلس النواب ليبيا

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الوطن الليبية

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