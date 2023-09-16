المستشار صالح يتفقد درنة والقبة لمتابعة جهود إغاثة ضحايا الفيضانات

تفقد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح صباح اليوم السبت، رفقة عضو مجلس النواب “أبوبكر الغزالي” مدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التى لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التى اجتاحتها ، و تقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

واجتمع رئيس مجلس النواب خلال جولته بالمدينة مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية وتم مناقشة المتطلبات اللازمة للبلدية، مؤكدًا حرصه على توفير كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة وتوفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها.

وقال عبدالله بليحق الناطق باسم المجلس، إن عقيلة صالح قام بجولة تفقدية في مدينة القبة، للاطلاع على أوضاع النازحين من مدينة درنة، ومتابعة احتياجاتهم، والوقوف على سير العمل في أماكن تجميع الإغاثة، وكذلك تفقد الأماكن المخصصة للنازحين داخل المدينة ، والاطلاع على ظروفهم المعيشية، واحتياجاتهم الأساسية، ووجه بتوفير الدعم اللازم لهم ، و قام بزيارة لمستشفى القبة، و اطلع على أوضاع المصابين متمنياً الشفاء العاجل لهم ، مشيداً بالجهود المبذولة في مراكز توزيع المساعدات على النازحين، ووجه بتوفير المزيد من الدعم اللازم لاستمرار عمل هذه المراكز .