اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذّر من نشر الشائعات: الجثث لا تشكل خطرا صحيّا

نفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بليبيا، اليوم السبت، أن تكون أمرت بأي إخلاء في مدينة درنة، في وقت تواصل فيه فرق الإنقاذ انتشال الجثث من تحت الأنقاض ومن البحر، وسط صعوبات لوجستية.

وقالت اللجنة ،في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فايسبوك، إن الجثث لا تؤدي إلى خطر تفشي الأمراض، وحذرت من أن تداول المعلومات الخاطئة يعوق العمل وينشر الذعر.

وشدّد الصليب الأحمر الدولي على أن تركيزه ينصب على دعم شريكه الهلال الأحمر الليبي لمساعدة الناس في درنة والمناطق الأخرى المتضررة الأخرى.