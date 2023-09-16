باثيلي في درنة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية

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زار، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باثيلي، رفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون، مدينة درنة بعد نحو ستة أيام من الفيضانات.

واستقبلهما رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، حيث استعرض ما قامت به الحكومة الليبية بشأن تسهيل وصول كافة فرق الإنقاذ الدولية ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة.

كما استعرض حماد، تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات، التي تدمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة ومعالجة تداعياتها.