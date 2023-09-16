وزير الصحة بالحكومة الليبية يكشف اخر احصائية لحصيلة الوفيات والتطورات في درنة

أوضح وزير الصحة في الحكومة_الليبية عثمان عبد الجليل أن عدد من تم دفنهم حتى اليوم بلغ 3252 بزيادة 86 عن يوم أمس وحصيلة الوفيات في تصاعد نظرا لتواصل انتشال جثث الضحايا.

وصرح وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبد الجليل، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أن فرق الإنقاذ بجميع الفئات تشتغل في ظروف صعبة جدا في مرحلة تمثل خطرا على صحتهم.

وطمأن عثمان أهالي درنة بأن الخدمات الصحية وصلت إلى مرحلة من الاستقرار.

وأضاف عثمان “نعمل على إعادة تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية في كامل مدينة درنة تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض وأطباء بلا حدود”.

وقال عثمان “سنشرع من يوم غد في إجراء التطعيمات لثلاث فئات مستهدفة هي فئة استخراج الجثث والعاملين في القطاع الصحي والأطفال”.

وأشار عبدالجليل إلى أنه “تم البدء مع منظمة الصحة العالمية في تكثيف الدعم الاجتماعي والنفسي بإشراف خبراء عالميين”، مضيفاً “بدأنا في الكشف عن جميع مصادر المياه في المدينة وتحليلها ونحث الجميع على عدم استعمال أي مصدر للمياه الجوفية”.