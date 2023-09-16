برلمانية ليبية تدعو لمحاسبة المتورطين في كارثة درنة ومن أهملوا السدود

قالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، إن تصريح النائب العام بخصوص محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة في محله ويجب تطبيق المساءلة.

وأضافت في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، اليوم السبت، إن هذا التصريح مهم ويجب بالفعل محاسبة كل من فرط في صيانة هذا السدود من دون استثناء أو محاباة منذ تاريخ إنشائها وحتى يوم انفجارها.

وتساءلت الخوجة عن ذلك، قائلة: “أين ذهبت الأموال التي تم رصدها لغرض صيانة هذه السدود؟”، مضيفة أن محاسبة المتورطين في كارثة مدينة درنة أمر واجب، مطالبة بمحاسبة من أجرم أو ساهم في إهمال صيانة السدود.

وقالت عضو مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة: إن محاسبتهم أمر واجب ويجب أن ينالوا أشد العقاب، ليكونوا عبرة لغيرهم الذين ينهبون أموال الشعب الليبي وتسببوا في هلاك الأرواح والأرزاق.