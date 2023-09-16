حماد: نتقدم بالعزاء في وفاة أحد أعضاء فريق الإنقاذ المالطي بدرنة 

بعث رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد برقية تعزية إلى جمهورية مالطا في وفاة أحد أعضاء فريق الإنقاذ المالطي في حادث عرضي في درنة.

وقال حماد: “بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع أعضاء الحكومة الليبية ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة وعن جميع العاملين بإدارة الأزمة في مدينة درنة نتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالطا رئاسة وحكومة وشعبا، وللفريق المالطي المتطوع مع الحكومة الليبية في الإنقاذ وانتشال الضحايا”.

وأضاف: “نتقدم لهم جميعا بتعازينا في وفاة أحد أعضاء الفريق المالطي ، والذي وافته المنية نتيجة حادث عرضي يوم الجمعة أثناء قيامه بعمله في انتشال أحد الضحايا”.

وتابع حماد: “لن ينسى الشعب الليبي بكامله ما يقدمه هؤلاء الأبطال بجميع الفرق التي تساند الجهات الليبية في التصدي لتداعيات إعصار دانيال، ونتمنى السلامة للجميع أثناء أدائهم لهذه الأعمال البطولية”.