القبض على تشكيل عصابي خطير من 7 أشخاص في بنغازي

تمكن “قسم التحريات العامة” بمديرية أمن بنغازي، اليوم السبت في القبض على تشكيل عصابي متكون من 7 أشخاص يمتهن هذا التشكيل السرقة بقوة السلاح وسلب مركبات المواطنين .

وعُقب ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي عن تشكيل عصابي متكون من سبعة أشخاص يمتهن هذا التشكيل السرقة بالإكراه وسلب مركبات المواطنين بقوة السلاح .

وأفادت المعلومات تواجدهم بمنزل مسقوف بالصفيح (زينقو)بمنطقة اللثامة حيث أصدر السيد رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بضبط كافة أفراد هذا التشكيل وتم إنتقال أعضاء التحريات إلى منطقة اللثامة وتمكنو من الدخول إلى المنزل ولكن أفراد التشكيل أبدو مقاومة شديدة لأعضاء التحريات وتم التعامل معهم وضبطهم وضبط بحوزتهم عدة أشرطة من اقراص حبوب الهلوسة وأسلحة بيضاء بالإضافة إلى 18 إسطوانة غاز الطهي وعدد من الهواتف مختلفة الانواع 3 قطع من مادة الحشيش المخدرة وكانو جميعهم في حالة سُكر ظاهر .

وتم الإنتقال بهم إلى القسم وبالإستدلال معهم حين عودتهم إلى رشدهم إعترفوا بأكثر من 30 واقعة سلب وسرقة منها 1_سلب أموال وهواتف محمولة من العمالة الوافدة بمناطق شبنة الوحيشي اللثامة حي السلام 2_سرقة عدد 10 دينمو وعدد 5مترينو من إحدى الورش 3 سلب هواتف محمولة وأموال من مواطنين يترددون على منطقة اللثامة 4_سرقة عدة منازل ومضخات مياه وموقع لبيع الخردة بمنطقة اللثامة 5 عدة سرقات بمنطقة بودزيرة بالإضافة إلى سلب هواتف وأموال من العمالة الوافدة 6_سرقة اسطوانات غاز من مستودع لبيع غاز الطهي وضبط بحوزتهم عدد 18 اسطوانة غاز 7 سرقة مركبة آلية نوع هيونداي سوناتا بيضاء اللون من مدينة طرابلس وتخريدها وبيعها كأجزاء 8 إعترفوا بتعاطيهم لحبوب الهلوسة والمخدرات اثناء قيامهم بعمليات السلب والسرقة وأُتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأُحيلوا إلى النيابة العامة …