باتيلي: غادرتُ درنة مساء اليوم بقلب حزين..الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها

قال المبعوث الأممي بليبيا عبد الله باتيلي، اليوم السبت، بعد زيارته لمدينة درنة “غادرتُ درنة مساء اليوم بقلب حزين، بعد أن عاينتُ الدمار الذي خلفته الفيضانات في الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة. “

و أضاف باتيلي في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي اكس “إنها مشاهد تدمي القلب، نظرا لحجم الكارثة التي شاهدتها عن قرب. إن هذه الأزمة تتجاوز قدرة ليبيا على إدارتها، وتتجاوز السياسة والحدود.”

وأكّد المبعوث الأممي في سياق متصل أن الأمم المتحدة تتعاون بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين. مضيفا أن فريق الأمم المتحدة يجري في الوقت نفسه مزيدا من التقييم للوضع لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى