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بالفيديو .. متطوع بالهلال الأحمر الليبي يشارك بعمليات الانقاذ رغم فقده اسرته بالكامل

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

بثت قناة تلفزيون المسار، اليوم السبت مقطع فيديو لمتطوع بالهلال الأحمر الليبي يشارك بعمليات الانقاذ والبحث عن المفقودين رغم فقده اسرته بالكامل بالاعصار الذي ضرب مدينة درنة .

والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين.

وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية.

وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.

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