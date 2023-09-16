نائبة باتيلي: رأينا مشاهد مؤلمة من الدمار واليأس بدرنة

تحدّثت نائبة الممثل الأممي الخاص بليبيا جورجيت غانيون، عن زيارة الوفد الأممي اليوم السبت لدرنة قائلة” كنتُ اليوم في درنة رفقة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا لرؤية الوضع والاستماع مباشرة إلى المتضررين، رأينا مشاهد مؤلمة من الدمار واليأس والألم”

وأضافت جورجيت في تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي اكس، “التقيتُ في المستشفى الميداني بشاب أصيب في الفيضان وفقد زوجته وبناته الصغيرات وعرض لنا صورهم. إنه أمر محزن للغاية!”

وأكّدت بدورها أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء والسلطات المحلية لمواصلة تقديم وتنسيق المساعدة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل للأشخاص المحتاجين.