حماد يعزي مالطا في وفاة أحد أفراد فرق الإنقاذ في درنة

قدم أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، اليوم السبت برقية عزاء لمالطا في وفاة أحد أفراد فرق الإنقاذ المالطية يوم الجمعة الماضية أثناء عمليات انتشال الضحايا في درنة.

وفي وقت سابق، قالت إدارة الحماية المدنية في مالطا، اليوم السبت، إن فريق إنقاذ تابعاً لها عثر، أمس الجمعة، على مئات الجثث في شاطئ مدينة درنة الليبية المنكوبة بالفيضانات.

وذكر ناتالينو بيزينا الذي يقود الفريق المالطي لصحيفة “تايمز أوف مالطا” أنه “كان هناك على الأرجح نحو 400 (جثة)، لكن من الصعب التحديد”.

ونشرت مالطا فريقاً يضم 72 منقذاً من الجيش وإدارة الحماية المدنية، الأربعاء الماضي، في المدينة الليبية المنكوبة.

واكتشف فريق مكون من أربعة أشخاص الجثث، بعد أن عثر أولاً على سبع جثث، بينها جثث ثلاثة أطفال داخل كهف بجانب البحر.

ويعتقد أن الفيضانات العارمة جرفت جثث الضحايا إلى البحر بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة “دانيال” في انهيار سدين، لتجرف المياه ربع المدينة الساحلية.

نص برقية التعزية :

بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع اعضاء الحكومة الليبية ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة وعن جميع العاملين بادارة الازمة في مدينة درنة نتقدم باحر التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالطا رئاسة وحكومة وشعبا، وللفريق نتيجة حادث عرضي يوم الجمعة الموافق 2023/09/15 اثناء قيامه بعمله في انتشال

المالطي المتطوع مع الحكومة الليبية في الانقاذ وانتشال الضحايا، نتقدم لهم جميعا بتعازينا في وفاة احد اعضاء الفريق المالطي، والذي وافته المنية

احد الضحايا.

ولن ينسى الشعب الليبي بكامله ما يقدمه هولاء الابطال بجميع الفرق التي تساند الجهات الليبية في التصدي لتداعيات اعصار دانيال وتتمنى السلامة للجميع اثناء

اداءهم لهذه الاعمال البطولية