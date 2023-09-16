اعلان هـام من مراقبة الخدمات المالية سرت بشأن المرتبات

أحالت مراقبة الخدمات المالية في سرت جميع حوافظ رواتب شهر أغسطس الخاصة بموظفي القطاعات الحكومية إلى المصارف التجارية العاملة في البلدية.

وقال مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بالمراقبة صالح أبوستة في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، إن المراقبة تمكنت من إحالة حوافظ الموظفين في سرت إلى المصارف بما يتيح إمكانية سحبها وقت توفر السيولة النقدية.

وأوضح أن السيولة متوفرة في عدد من مصارف سرت، وهي مصرفا الجمهورية سرت وأبوهادي، ومصرف الصحاري، ومصرف شمال أفريقيا، ومصرف التجاري الوطني، ومصرفا الوحدة، وأن سقف السحب يختلف من مصرف إلى آخر ما بين ألفين إلى خمسة آلاف دينار.

المصدر: الوسط