وزارة الصحة تطالب بالابتعاد عن مصادر المياه الملوثة

طالب وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، عثمان عبد الجليل محمد، بضرورة ابتعاد المواطنين عن مصادر المياه الملوثة، في الوقت الذي أعلن فيه المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ارتفاع عدد حالات التسمم بمياه الشرب في درنة إلى 150 حالة.

وشدد عبدالجليل عبر بيان له في مؤتمر صحفي، على ضرورة معاينة جميع مصادر المياه وتحليلها لكي يتم استبعاد أي مصدر ملوث، مطالبا بضرورة ابتعاد المواطنين عن مصادر هذه المياه حتى لا تحدث أي إصابات معدية، نتيجة لاختلاط المياه بشبكة الصرف الصحي.

وأوضح الوزير الليبي أن عناصر ووحدات وزارة الصحة مستمرة في العمل على مدار 24 ساعة، باعثا برسالة طمأنة لأهالي درنة تفيد بأن الخدمات الصحية قد استقرت، وأن عناصر وزارة الصحة عملت على توفير عدة مراكز للخدمات الصحية بما فيها مقر لعمليات النساء والولادة والعمليات الجراحية.

وأكد وزير الصحة الليبي أن الهدف أمام بلاده هو إعادة فتح مراكز الرعاية الصحية الأولية في أقرب وقت، تحت إشراف المركز الوطني لمكافحة الأمراض، داعيا المنظمات الدولية بتوفير المواد التشغيلية والمعدات، حتى يتم توفير كل ما يحتاجه المواطن.

وأشار عثمان عبدالحليل إلى توفير عدة تطعيمات سيتم منحها بداية من غدا الأحد، حيث ستمنح لفرق الانقاذ والعاملين في القطاع الصحي، والأطفال تحت عمر الثلاث سنوات.

وأكد وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة، تجاوز عدد الوفيات 3000 حالة وفاة في مدينة درنة الليبية وحدها.

ولفت إلى أن رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا، عبدالله باثيلي، قد قام بزيارة لمدينة درنة، وأبدى اندهاشه من سرعة العمل على الأرض بالتعاون مع الفرق الدولية، في المساعدات وانتشال الضحايا والخدمات الصحية.

وفي السياق نفسه، نشر حيدر السايح، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، بيانا أوضح من خلاله ارتفاع عدد حالات التلوث (التسمم) بمياه الشرب في مدينة درنة إلى 150 حالة نتيجة اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي.

وشدد على أن “مياه الشرب في مدينة درنة غير صالحة للاستهلاك، ويجب الاعتماد على مصادر أخرى للمياه، مضيفا أن المركز قرر إعلان حالة الطوارئ لمدة عام كامل في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات شرق البلاد، جراء إعصار دانيال”، بدعوى أن هذا الإجراء يأتي تحسبا لمنع تفشي أي مرض.

وكان مدير مركز البيضاء الطبي رئيس لجنة الطوارئ الصحية بالمدينة، عبد الرحيم مازق، قد حذر، الخميس الماضي، من كارثة بيئية أشد وطأة في مدن وبلدات شرق ليبيا نتيجة لتحلل الجثث غير المنتشلة والفيروسات المحتملة في المياه الراكدة بعد انحسار الفيضانات التي اجتاحت المنطقة.

المدصر سبوتنيك