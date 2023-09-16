اتجاة لإخلاء جزئي أو كلي للسكان في مدينة درنة

بعد مضي أسبوع على الفيضان الذي ضرب مدينة درنة (شرقي ليبيا)، ما تزال ملامح الكارثة تتكشف يوما بعد يوم؛ إذ دعا المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقسيم المدينة إلى 3 مناطق (متضررة وهشة وآمنة) بهدف تحسين التعامل مع تداعيات الأزمة وإغاثة المتضررين.

ووفقا للمعلومات الرسمية الحالية، فإن الشطر الغربي من درنة كان الأكثر تضررا من الإعصار، وفي الأثناء تتركز عملية الإغاثة والإنقاذ في عدد من مناطقه، خاصة وسط المدينة والجبيلة والمغار وبومنصور.

وعلى الساحل الشرقي، كشفت فرق الغواصين عن سيارات غارقة بعائلاتها، وفق ما أكدته مصادر من الهلال الأحمر للجزيرة.

وحسب المصادر نفسها، فقد تم انتشال بين 500 و600 جثة (أغلبهم أطفال) من الشاطئ الغربي للمدينة أمس الجمعة، فضلا عن وجود عمارات كاملة ألقى بها الفيضان في مياه البحر.

وقال رئيس هيئة البحث والإنقاذ للجزيرة إن جثثا تم انتشالها من على مسافة 120 مترا داخل البحر، في حين تشكو فرق الإنقاذ من معوقات أبرزها أكوام الوحل التي طمرت أبنية كاملة.

وصرح نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة درنة باحتمال عمل إخلاء جزئي أو كلي للسكان ويأتي ذلك نظرًا لمشكلة تتمثل في قلة مواد التعقيم اللازمة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للجثث. المسؤول الليبي توقع إخلاء حيي الجبيلة والمغار، وما تبقى من سكان وسط المدينة، وقال إن عددا كبيرا نزح باتجاه باب طبرق والفتائح والساحل الشرقي، في حين تحدثت منظمة الصحة العالمية عن نزوح 35 ألفا جراء الكارثة، حسب قناة الجزيرة . والأحد الماضي، اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار دانيال عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين. وكان الهلال الأحمر الليبي قد أعلن أن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات في درنة يتجاوز 10 آلاف شخص، وفق معطيات أولية. وأسفرت السيول والفيضانات عن اختفاء أحياء، وانهيار جسور، ودمار واسع في شبكة الطرق لمدينة درنة وما جاورها، بينما تكثف فرق الإنقاذ المحلية والأجنبية جهودها للبحث عن ناجين وانتشال ودفن الجثث المتناثرة في المدينة.

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