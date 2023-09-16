مدير أمن طرابلس : مستعدون لتأمين المواطنين ويجب ألا ينظر للمناخ باستخفاف

عٌقد بديوان مديرية امن طرابلس الاجتماع الدوري لقيادات المديرية حيث تراس السيد مدير امن طرابلس اللواء خليل وهيبة الاجتماع الذي كان بحضور مساعدي المدير للشؤون الامنية اللواء رمضان برباش و اللواء محمد زرتي للشؤون العامة هذا الاجتماع الذي يٌناقش فيه الاعمال المنجزة و استعراض تقارير الاداء للقيادات المديرية مناقشة المواضيع الامنية الهامة في العاصمة.

وهيمن على الاجتماع تداعيات العاصفة المناخية التي ضربت المنطقة الشرقية و ما اعقبته من تداعيات مادية و بشرية على المنطقة.

و استعرض مدير الامن ما تم التوصل اليه بخصوص الاجتماع الموسع الذي عقده خلال اليومين الماضيين بخصوص تشكيل غرفة طواريء للاستعداد لاي طاريء يحل بالعاصمة مناخيا.

وسُلطت الأضواء بشدة على استعداد المديرية بشكل خاص للمساعدة في تامين المواطنين من أي خطر قد يقع لا قدر الله .

وأضاف السيد مدير الامن “يجب ألا ينظر إلى المناخ باستخفاف’’ .

مختتماً الاجتماع “لقد اختارنا بذل جهد إضافي لنكونوا هنا على قدر المسؤوليات الملقاة على عاتقنا.