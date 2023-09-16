عقيلة صالح يتلقى برقية تعزية من رئيس بيلاروسيا

تلقى رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” برقية تعزية من رئيس جمهورية بيلاروسيا “الكسندر لوكاشينكو” في ضحايا الكارثة التي تعرضت لها عدد من المدن الليبية جراء الإعصار المدمر.

ووفق تصريح المتحدث الإعلامي لمجلس النواب “عبدالله بليحق” عبر رئيس جمهورية بيلاروسيا عن خالص تعازيه لـ”عقيلة” ، مؤكدا على وقوف بلاده إلى جانب الشعب الليبي في هذا الوقت العصيب .

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” قد تفقد صباح أمس السبت، رفقة عضو مجلس النواب “أبوبكر الغزالي” مدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التى لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التى اجتاحتها ، و تقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

واجتمع رئيس مجلس النواب خلال جولته بالمدينة مع عميد بلدية درنة المكلف وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية وتم مناقشة المتطلبات اللازمة للبلدية، مؤكدًا حرصه على توفير كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة وتوفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها.