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وفاة آخر وزراء الخارجية الليبية في نظام معمر القذافي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




توفي، اليوم السبت، عبدالعاطي العبيدي آخر وزير خارجية في نظام معمر القذافي، عن عمر يناهز 84 عاماً.

ولد العبيدي في منطقة الجبل الأخضر في العام 1939، وانخرط في العمل السياسي منذ أحداث الأول من سبتمبر عام 1969. 

وتقلد العبيدي أعلى المناصب على امتداد ما يربو على أربعة عقود أبرزها (وازرة العمل، أمانة مؤتمر الشعب العام، أمانة الشؤون الأوروبية وأميركا الشمالية باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي).

وتولى منصب المندوب العام الليبي في تونس، وسفير ليبيا في إيطاليا، وفي السادس من أبريل 2011 عيّن وزيراً للخارجية خلفاً لموسى كوسا الذي انشق عن نظام القذافي أثناء أحداث 17 فبراير، وغادر إلى بريطانيا.

وبعد سقوط نظام القذافي في العام 2011، اعتقل العبيدي قبل أن تصدر محكمة استئناف جنوب طرابلس حكمًا ببراءته في العام 2015.






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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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