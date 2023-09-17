“عبد الجليل” يلتقي أعضاء منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الإجراءات والجهود التي قامت بها وزارة الصحة لمواجهة الكارثة التي نجمت عن عاصفة دانيال والتي ضربت مدن ومناطق الجبل الأخضر.،وأكد الوزير على إنشاء مستشفى ميداني وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمواطنين، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ميدانية في مناطق متعددة وتسيير قوافل تحتوي على الفرق الطبية.

وأشار إلى إرسال فرق رصد وتحري للمناطق المتضررة لمعرفة نسب التلوث وانتشار الأوبئة، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد أوبئة منتشرة في المناطق المتضررة.