طائرة الإغاثة السعودية الأولى تصل بنغازي بمساعدات تكفي 10 آلاف شخص

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الأولى اليوم السبت، إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي.

وتحمل طائرة الإغاثة السعودية، على متنها 90 طناً من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها ليبيا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات.

ويشرف فريق مختص من المركز على عملية تسليم المساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي.

ويأتي ذلك امتداداً لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

وكشف المركز أن حمولة الطائرة الأولى من المساعدات تكفي 10 آلاف شخص من متضرري بنغازي، مضيفاً أنه تم البدء في توزيع المساعدات على المناطق المتضررة في ليبيا.

وقال المركز إنه يواصل تقييم الاحتياج في المناطق المتضررة في ليبيا؛ مشيرًا إلى وجود فِرَق لوجستية تشرف على توزيع المساعدات للمحتاجين في ليبيا.