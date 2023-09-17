عبد الجليل: سنبدأ غدا منح لقاحات لفرق الإنقاذ والعاملين بالقطاع الصحي في درنة

الوطن| رصد

قال وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل، إنه سيتم البدء في حملة التطعيمات بالمناطق المنكوبة في درنة.

وأضاف عبد الجليل أنه ابتداءً يوم غد سيتم البدء بمنح لقاحات لفرق الإنقاذ والعاملين بالقطاع الصحي والأطفال.

وذكر أن الحكومة الليبية لم تقصر مع مطالب وزارة الصحة، حيث تمكنت الوزارة من استحداث منشآت صحية سريعًا، مضيفاً أنه سيتم تكثيف الجهود في مجال الصحة النفسية للناجين، بإشراف خبراء عالميين.

وأشار عبد الجليل إلى أنه سيتم البدء بعمليات تحليل للمياه، داعياً إلى الإبتعاد عن أي مصادر للمياه الجوفية.