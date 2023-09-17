الأولوية لسكان شرق ليبيا.. دبيبة يوجه بسرعة صرف مرتبات سبتمبر و”منحة الزوجة”

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اليوم السبت، بسرعة صرف الربع الرابع من منحة الزوجة والأبناء خلال الأسبوع الجاري، وإعطاء الأولوية للمستفيدين من سكان شرق ليبيا.

وجاء ذلك في خطاب وجهه وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني.

واليوم، أصدر دبيبة تعليمات لوزير المالية باتخاذ إجراءات عاجلة، لإحالة رواتب العاملين بالجهات الممولة من الميزانية العامة للدولة عن سبتمبر إلى مصرف ليبيا المركزي خلال هذا الأسبوع.

وفق منصة حكومتنا، وجه رئيس حكومة الوحدة أيضاً بالتنسيق معه بشأن آلية عمل المصارف في مدينة درنة والبلديات المنكوبة.

وشكَّل مصرف ليبيا المركزي لجنة للطوارئ والاستجابة بالقطاع المصرفي، للتعامل مع تداعيات العاصفة دانيال التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، وخلَّفت مئات القتلى والمفقودين وخسائر مادية فادحة في الممتلكات والبنى التحتية.

وبلغ عدد الوفيات المسجلة رسمياً نتيجة العاصفة في المنطقة الشرقية، خاصة في مدينة درنة، ثلاثة آلاف و166 حالة حتى الخامسة مساء الجمعة (15 سبتمبر 2023)، وفق وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل.

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وتسببت العاصفة دانيال في نزوح 36 ألف شخص، من بينهم 30 ألفاً في مدينة درنة التي أصابها الدمار بشكل كبير؛ حيث دُمرت البنية التحتية من الطرق، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.