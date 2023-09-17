باتيلي: الأمم المتحدة تتعاون مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة لتقديم المساعدة الضرورية

الوطن| رصد

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، إنه عاين الدمار الذي خلفته الفيضانات في درنة، اليوم السبت، مضيفاً أن حجم الكارثة التي شاهدها عن قرب يدمي القلب.

وأضاف باتيلي أن هذه الأزمة تتجاوز قدرات ليبيا على إدارتها وتتجاوز حدودها السياسية والحدود.

وذكر أن الأمم المتحدة تتعاون بفاعلية مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة على الأرض، لتقديم المساعدة الضرورية للمحتاجين.

وأشار باتيلي إلى أن فريق الأمم المتحدة يجري مزيدًا من التقييم للوضع في درنة، وذلك لتعزيز تنسيق جهود الاستجابة في درنة والمناطق المتضررة الأخرى.