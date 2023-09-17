رئيس مجلس النواب يتفقد المناطق المتضررة من السيول شرق ليبيا

تفقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، المناطق المتضررة، في مدينة درنة للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الفيضانات التي اجتاحتها، ومتابعة تقديم الخدمات اللازمة للعائلات المتضررة.

ورافق عقيلة صالح خلال الجولة عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي؛ فيما اجتمع رئيس المجلس مع عميد بلدية درنة المكلف، وعدد من مسؤولي الأجهزة الخدمية لمناقشة المتطلبات اللازمة للبلدية.

وأشار صالح إلى حرصه على توفير كل ما يلزم لبلدية درنة لمواجهة الكارثة، وتوفير المتطلبات الضرورية للمدينة والمناطق المجاورة لها.

كما تفقد رئيس مجلس النواب مدينة القبة، واطلع على أوضاع النازحين من درنة، وتابع احتياجاتهم، مع الوقوف على سير العمل في أماكن تجميع الإغاثة.

وشملت الجولة المواقع المخصصة للنازحين داخل المدينة، والاطلاع على ظروفهم المعيشية واحتياجاتهم الأساسية. كما زار مستشفى القبة، واطلع على أوضاع المصابين. ووجه بتوفير الدعم للنازحين.

وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة في مراكز توزيع المساعدات على النازحين، ووجه بتوفير المزيد من الدعم اللازم لاستمرار عمل هذه المراكز.