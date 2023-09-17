“حماد” يصطحب “باتيلي وغانيون” بجولة في أحياء مدينة درنة المنكوبة

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اصطحب رئيس الحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة أسامة حماد، المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيليرفقة نائبة الممثل الخاص للأمين العام ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا جورجيت غانيون في جولة في أحياء ومناطق مدينة درنة المنكوبة.

وأكد حماد أن الحكومة الليبية هي أول من استجابت للعاصفة المتوسطية حتى قبل وقوعها واتخذت إجراءات سريعة وحاسمة وشكلت غرفًاللطوارئ وقامت بمساندة القوات المسلحة، كما نظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة حتى قبل وقوعها، وقامت بمساندة القوات المسلحة، كمانظمت وصول فرق الإنقاذ والإغاثة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن وزارة الصحة تعمل على تقديم كافة الخدمات الصحية وتعمل مع النائب العام على ضمان الإجراءات القانونيةللضحايا والمفقودين والعائلات التي تركت منازلها.

واستعرض ما قامت به الحكومة الليبية بشأن تسهيل وصول كافة فرق الإنقاذ الدولية ومساعدتها على التحرك للعمل في مختلف مناطق الجبل الأخضر ودرنة، علاوةً على تأمين المدارس وغيرها من الأماكن لإقامة العائلات التي تدمرت منازلها، وذلك لضمان الاستجابة الإنسانية الأسرع بما يكفل تخفيف وطأة الكارثة ومعالجة تداعياتها.