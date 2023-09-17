تضاؤل الأمل في العثور على أحياء مفقودين بفيضانات ليبيا

بدأت المساعدات الدولية تصل إلى ليبيا لدعم الناجين من الفيضانات في مدينة درنة، فيما يتضاءل الأمل في العثور على أحياء بين آلاف المفقودين بعد ستة أيام على الكارثة.

وضربت العاصفة دانيال، ليل الأحد/ الإثنين الماضيين، بشرق ليبيا، مصحوبة بأمطار غزيرة وتسببت في انهيار سدين، مما أدى إلى فيضان النهر الذي يعبر المدينة بصورة خاطفة فتدفقت مياه بحجم تسونامي جارفة معها كل ما في طريقها من أبنية وجسور وطرق وموقعة آلاف القتلى.

قتلى وخراب ودمار

وتركت المياه خلفها مشاهد خراب، وتبدو أجزاء كبيرة من المدينة من جانبي النهر وكأن زلزالاً قوياً ضربها، وفق ما أفاد مصور في وكالة الصحافة الفرنسية، متحدثاً عن مبانٍ كاملة جرفتها المياه وأخرى نصف مدمرة وسيارات تحطمت على الجدران.

وأعلن وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا عثمان عبدالجليل، مساء السبت، تسجيل 3252 قتيلاً بزيادة 86 على الحصيلة السابقة قبل الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مجدداً متحدثا للصحافيين في درنة، أن وزارته وحدها مخولة بإصدار أعداد القتلى، مشدداً على أن الأرقام المرتفعة التي توردها مصادر أخرى لا صدقية لها.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية، في بيان السبت، العثور على جثث 3958 شخصاً والتعرف على هوياتهم، وقالت إن “أكثر من تسعة آلاف شخص في عداد المفقودين”، من دون أن تحدد مصدر هذه الأرقام.

جثث جرفتها المياه

وشاهد مسعفون مالطيون يساعدون الليبيين في عمليات البحث في البحر مئات الجثث في خليج، وفق ما أفادت صحيفة “تايم أوف مالطا”، من دون أن تحدد الموقع بدقة.

وصرح رئيس الفريق المالطي ناتالينو بيزينا للصحيفة، “كان هناك على الأرجح 400، لكن من الصعب القول بصورة دقيقة”. وأوضح أنه كان من الصعب الوصول إلى الخليج بسبب رياح قوية، لكنه أكد أن فريقه تمكن من المساعدة في انتشال عشرات الجثث.

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من جهته أفاد فريق إغاثة ليبي بأن عناصره شاهدوا “ربما 600 جثة” في البحر قبالة منطقة أم البريقة على مسافة نحو 20 كلم من درنة، وفق مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، من دون أن يحدد إن كانت هذه الجثث ذاتها التي عثر عليها المسعفون المالطيون.

وأفادت حكومة شرق ليبيا بأن مسعفاً مالطياً توفي، الجمعة، خلال مشاركته في عملية انتشال جثة أحد الضحايا.

دعم دولي

وحطت بمطار بنينا في بنغازي، كبرى مدن شرق ليبيا، أمس السبت، طائرتان الأولى إماراتية والأخرى إيرانية، أفرغتا أطناناً من المساعدات تم تحميلها في شاحنات لنقلها إلى المنطقة المنكوبة الواقعة على مسافة 300 كلم إلى الشرق، كما وصلت أطنان من المساعدات بينها معدات طبية من السعودية والكويت إلى شرق ليبيا.

وأعلنت سفارة إيطاليا وصول سفينة قبالة سواحل درنة تنقل بصورة خاصة خيماً وأغطية ومروحيتين للبحث والإنقاذ وجرافات.

كذلك حطت في شرق ليبيا طائرتان فرنسيتان “لنشر مستشفى ميداني” في درنة، وفق ما أفاد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية وصول طائرة إلى بنغازي تحمل “29 طناً من الإمدادات الطبية” من مركزها اللوجيستي العالمي في دبي، “تكفي لمساعدة نحو 250 ألف شخص”.

وتحدثت مانويل كارتون المنسقة الطبية لفريق من منظمة “أطباء بلا حدود” وصل قبل يومين إلى درنة، عن وضع “فوضوي” يحول دون حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم، لكن الوضع السياسي وحالة الانقسام بين المؤسسات يعوقان عمليات الإغاثة.

وتسود في ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقراً ويترأسها عبدالحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يترأسها أسامة حماد، وهي مكلفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصديق الصور أن السدين اللذين انهارا كانا يظهران تشققات منذ 1998.

غير أن الأشغال التي باشرتها شركة تركية في 2010 بعد سنوات من التأخير علقت بعد بضعة أشهر إثر ثورة 2011 ولم تستأنف منذ ذلك الحين. وندد النائب العام بوقف الأشغال متوعداً بالتعامل بشدة مع المسؤولين عن الكارثة.