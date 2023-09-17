الأرصاد الجوية: طقس معتدل على معظم مناطق البلاد

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقس معتدل على معظم مناطق البلاد، حيث أن درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها، و تتراوح على أغلب مناطق الشمال مابين (28 – 35)مْ ، بينما تسجل على مناطق الوسط و الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

ومن المحتمل ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على ساحل مصراتة و مرتفعات الجبل الأخضر، وتنشط الرياح نسبيا آخر المساء على الساحل من درنة الى طبرق، وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الأخضر خلال اليومين القادمين مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف .