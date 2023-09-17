مطر خفيف على مناطق الجبل الأخضر.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023.

ووفقا للنشرة الجوية، يكون الطقس معتدل علي معظم مناطق البلاد حيث درجات الحرارة القصوى ضمن معدلاتها و تتراوح على اغلب مناطق الشمال مابين (28 – 35)مْ ، بينما تسجل على مناطق الوسط و الجنوب مابين (33 – 38 )مْ.

ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر على ساحل مصراتة و مرتفعات الجبل الأخضر، وتنشط الرياح نسبيا اخر المساء على الساحل من درنة الى طبرق.

مطر على مناطق الجبل الأخضر

وتتكاثر السحب على مناطق الجبل الاخضر خلال اليومين القادمين مع احتمال بسيط لسقوط مطر خفيف.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب , مع ظهور ضباب أخر الليل و الصباح الباكر على مصراتة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30–35)مْ.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر على المناطق الجبلية مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على مرتفعات الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على الساحل من درنة إلى طبرق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-32)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلي شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (34-39)مْ.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-36)مْ.